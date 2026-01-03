ترامب: واشنطن ستنخرط بقوة في قطاع النفط الفنزويلي... ومادورو اعتقل من داخل "حصن" شديد الحراسة

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن القوات الأميركية التي ألقت القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لم تتكبد سوى بضع إصابات ولم يسقط منها أي قتلى.



وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز إن واشنطن "ستنخرط بقوة" في قطاع النفط الفنزويلي في أعقاب العملية التي أدت إلى القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.



وأضاف: "لدينا أعظم شركات النفط في العالم، الأكبر والأعظم، وسننخرط بقوة في ذلك".



ولفت الرئيس الأميركي الى أنه تابع بالبث الحي عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من قبل قوات أميركية خاصة، معتبرا أنها كانت أقرب الى "برنامج تلفزيوني".



وأشار الى ان قواته اعتقلت مادورو من داخل "حصن" شديد الحراسة، مشيرا الى عدم سقوط أي قتيل أميركي خلال العملية.



وقال: "كان في حصن... لم يقتل لنا أحد، وهذا أمر مذهل"، مشيرا الى أن "بعض الرجال أصيبوا، لكنهم عادوا ويفترض أن يكونوا بصحة جيدة جدا".

