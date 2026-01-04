مقتل "إرهابي خطير" وعنصر من الأمن التونسي خلال عمل "استباقي"

أعلنت وزارة الداخلية التونسية مقتل "إرهابي خطير" ووفاة عنصر من قوى الأمن متأثّرا بإصابته في خلال تنفيذ "عمل أمني استباقي لإحباط عملية إرهابية" في غرب البلاد.



وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "تمكّنت الوحدات الأمنية صباح السبت، في إطار عمل أمني استباقي من إحباط عملية إرهابية بعد تعقب مجموعة من العناصر المتطرفة، في محيط السوق الأسبوعية بفريانة القصرين".



وأسفرت العملية عن "القضاء على العنصر الإرهابي الخطير صديق العبيدي وإلقاء القبض على العنصر الإرهابي المرافق له".



وفي خلال العملية، أصيب عنصر من قوى الأمن بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى حيث توفّي بعد ساعات متأثّرا بإصابته، بحسب بيان آخر صدر عن الوزارة نعت فيه "الشهيد مروان قادري... الذي استُشهد مساء اليوم السبت".



وبحسب إذاعة "موزاييك اف ام" الخاصة، كان العبيدي ينتمي إلى تنظيم الدولة الإسلامية ويعدّ من أقدم وأخطر المتطرّفين الموجودين في جبال غرب تونس في محيط القصرين وسيدي بوزيد.

