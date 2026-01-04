الأخبار
نتانياهو: إسرائيل تقف إلى جانب تطلعات الشعب الإيرانيّ للحرية

أخبار دولية
2026-01-04 | 08:37
مشاهدات عالية
نتانياهو: إسرائيل تقف إلى جانب تطلعات الشعب الإيرانيّ للحرية
2min
نتانياهو: إسرائيل تقف إلى جانب تطلعات الشعب الإيرانيّ للحرية

أكّد رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتانياهو أنّ بلاده تقف متضامنة مع "تطلعات الشعب الإيرانيّ للحرية"، وذلك على خلفية الاحتجاجات على الأوضاع الاقتصادية التي انطلقت الأسبوع الماضي في مناطق إيرانية.

     

وقال نتانياهو خلال الاجتماع الأسبوعيّ للحكومة، في بيان: "نقف متضامنين مع نضال الشعب الإيرانيّ ومع تطلعاته إلى الحرية والعدالة".

     

وأضاف: "من المحتمل أننا أمام لحظة حاسمة يستطيع خلالها الشعب الإيرانيّ تقرير مصيره". 

     

وبدأت الاحتجاجات الأحد الماضي في طهران رفضا لغلاء المعيشة والتدهور الاقتصادي، قبل أن تتسّع لتشمل مطالب سياسية ومناطق أخرى. وتتخلّلها مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن أسفرت حتى الآن عن مقتل 12 شخصا على الأقل، بينهم عناصر أمن، وفق التقارير الرسمية الإيرانية.

     

وتطرق نتانياهو الأحد للحديث عن برنامج إيران النووي، وأشار إلى أنه ناقش الأمر مع الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب خلال زيارته الرسمية هذا الأسبوع.

     

وأعلن تجديد "موقفهم المشترك القائم على مبدأ صفر تخصيب من جهة، وضرورة إخراج 400 كيلوغرام من المواد المخصبة من إيران، ووضع المواقع تحت إشراف صارم وحقيقيّ”. 

     

ونوّه بأنّ هذا النقاش جرى في بداية التظاهرات في إيران.

البابا لاوون: لإعطاء مصلحة الشعب الفنزويليّ أولوية
٢٤ ساعة غيرت كل شيء... كيف وصل مادورو من الحكم الى الإحتجاز؟
LBCI السابق

