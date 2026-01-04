الشرطة النمساوية: العثور على قنبلة يدوية ‍عند مدخل مبنى قريب من كنيس يهوديّ

أعلنت الشرطة في العاصمة النمساوية فيينا العثور على قنبلة يدوية ‍عند مدخل مبنى قريب من كنيس يهوديّ في المدينة.

لكنّها، قالت إنّ الدلائل الأولية لا تشير ⁠إلى ارتباط القنبلة بمعاداة السامية.

وأكّدت الشرطة أنّ خبراء المفرقعات أزالوا ‍القنبلة اليدوية في حي ليوبولدشتات في فيينا، وتبين لاحقا ⁠أنها لا تحتوي على أي مواد متفجرة وأن جهاز التفجير لم يكن صالحا للاستخدام.

وقال متحدث باسم الشرطة: "بناء على ⁠المعلومات المتوفرة حاليًا، لا ‍توجد أي صلة مباشرة بين القنبلة ‍والكنيس الواقع ‌في تيمبلجاسه أو أي دوافع معادية للسامية".

وتم إخطار مكتب مكافحة التطرف في البلاد فيما لا تزال التحقيقات جارية.