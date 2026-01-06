الحكومة السورية تتهم قسد بتلقي أوامر من المعقل الرئيسي لقيادة حزب العمال الكردستاني... والأخيرة تستنكر

تأتي المواجهات المتقطعة بين الجيش السوري وقوات قسد، في ظل تبادل للمسؤوليات حول الجهة المعرقلة لاندماج قسد في الجيش السوري.



الحكومة السورية تتهم قسد، بتلقي أوامر من المعقل الرئيسي لقيادة حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل شمال العراق، فيما تستنكر قسد هذه الادعاءات، معتبرة أن القرار الفعلي في حلب هو لتركيا لا لدمشق، وبأن هذا المنطق تركي.