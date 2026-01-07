زلزال بقوة 6,4 درجات يضرب سواحل جنوب الفيليبين (هيئة المسح الجيولوجي الأميركية)

ضرب زلزال بقوة 6,4 درجات قبالة سواحل جنوب الفيليبين، وفق ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، لكن لم يصدر أي تحذير من تسونامي أو تقارير فورية عن وقوع أضرار.





ووقع الزلزال الذي سجّلته الوكالة الأميركية في البداية بقوة 6,7 درجات، على عمق 58,5 كيلومترا وعلى مسافة نحو 27 كيلومترا شرق بلدة سانتياغو في جزيرة مينداناو.

وقال ناش باراغاس، وهو مسعف في مقاطعة دافاو الشرقية لوكالة فرانس برس، إنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.

وروى "كان هناك اهتزاز. رأيت بعض السيارات تتحرك، لكنني أعتقد أن ذلك كان لفترة قصيرة فقط، حوالى خمس ثوان".