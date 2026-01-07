رئيس كوريا الجنوبية يقول إنه طلب من شي المساعدة في كبح برنامج كوريا الشمالية النووي

أعلن رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ أنه حض الرئيس الصيني شي جينبينغ على مساعدته لكبح برنامج كوريا الشمالية النووي، في ختام زيارته للصين.



وقال لي متوجها لشي خلال مؤتمر صحافي في شنغهاي "أود من الصين أن تقوم بوساطة في المسائل المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية، بما في ذلك برنامج كوريا الشمالية النووي" مؤكدًا أن "كل قنواتنا مسدودة تمامًا".

واقترح بهذا الصدد تجميد البرنامج لقاء "تعويض بشكل ما" لبيونغ يانغ، موضحًا للصحافيين بعد أيام من اللقاءات مع كبار المسؤولين الصينيين، أن "مجرد التوقف عند المستوى الحالي سيكون بحد ذاته مكسبًا".