إلغاء حوالى 140 رحلة جوية في باريس بسبب الثلوج​

ألغيت حوالى مئة رحلة جوية في مطار رواسي شارل ديغول و40 رحلة من مطار أورلي في باريس بسبب الثلوج، بحسب ما أفاد وزير المواصلات الفرنسي فيليب تابارو عبر قناة "سي نيوز" التلفزيونية.



وكان من المتوقع إلغاء هذه الرحلات منذ اليوم السابق، بينما أعرب تابارو عن أمله في أن "يعود الوضع إلى طبيعته بعد ظهر اليوم"، داعيا السكان إلى توخي الحذر "في جميع أنحاء البلاد".

وتطال الثلوج والجليد شمال وغرب فرنسا، في ظاهرة "نادرة الحدوث في ظل الظروف المناخية الحالية"، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية الفرنسية.

وتوقفت الحافلات العامة عن العمل في باريس وضواحيها بسبب الطرق الجليدية، على الرغم من أنّ غالبية أنظمة المترو والسكك الحديد في الضواحي تواصل عملها، بحسب ما أفاد مسؤولو النقل.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إنّ 38 من أصل 96 مقاطعة في البر الرئيسي كانت في حالة تأهب لتساقط الثلوج الكثيفة وتكوّن الجليد، في وقت تراكمت الثلوج على مستوى ثلاثة إلى سبعة سنتيمترات.

وأوضحت أنّ موجة البرد "شديدة بشكل غير معتاد بالنسبة إلى هذا الموسم".

من جانبها، طلبت السلطات من سكان منطقة باريس تجنّب السفر غير الضروري والعمل من المنزل إن أمكن الأربعاء.