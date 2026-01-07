رئيسة فنزويلا بالوكالة تؤكّد عدم وجود "أي عميل خارجي" يحكم بلادها

أكدت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز، في اليوم الأول من ولايتها، أنه "لا يوجد أي عميل خارجي يحكم فنزويلا"، عقب العملية العسكرية الأميركية التي أفضت إلى اعتقال نيكولاس مادورو ونفّذت بأمر من دونالد ترامب الذي أكد أن السلطات الفنزويلية ستسلم الولايات المتحدة عشرات ملايين براميل النفط.



وردًا على تصريحات الرئيس الأميركي بأن الولايات المتحدة هي الآن التي تدير الأمور في فنزويلا وإن رودريغيز "ستدفع ثمنًا باهظًا ما لم تقم بالامر الصائب"، قالت نائبة مادورو السابقة إن "الحكومة الفنزويلية هي من يدير بلدنا، لا أحد سواها".

وفي خطابها المتلفز الذي يأتي بعد ثلاثة أيام من القبض على مادورو في عملية خاطفة أسفرت عن مقتل 55 عنصرا من القوات الفنزويلية والكوبية، أكدت رودريغيز مجددا أن "الشعب الفنزويلي ما زال صامدا ومستعدا للدفاع عن وطننا (...) هو شعب لا يستسلم".