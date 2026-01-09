وزير الدفاع السعودي يعلن التحضير لمؤتمر جنوبي جامع

أكد وزير الدفاع السعودي الامير خالد بن سلمان بن عبد العزيز أن المملكة العربية السعودية ستشكل لجنة تحضيرية بالتشاور مع الشخصيات الجنوبية للإعداد للمؤتمر الخاص بقضية الجنوب.وأعلن وزير الدفاع عقب إعلان الأمين العام للمجلس الانتقالي الجنوبي اليمني عبد الرحمن الصبيحي الموجود في الرياضعلى رأس وفد من المجلس، أن شخصيات جنوبية من محافظات الجنوب كافة ستشارك من دون إقصاء أو تمييز.وستدعم المملكة مخرجات المؤتمر ليتم طرحها على طاولة حوار الحل السياسي الشامل في اليمن.