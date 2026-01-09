منظمة غير حكومية: أكثر من 50 قتيلا خلال الاحتجاجات الإيرانية

قتل أكثر من 50 متظاهرا خلال نحو أسبوعين من الاحتجاجات في إيران، بحسب ما أفادت منظمة حقوقية الجمعة.وقالت منظمة "إيران هيومن رايتس" ومقرها النروج إن "51 متظاهرا على الأقل بينهم تسعة أطفال تحت سن 18 عاما قتلوا وأصيب المئات غيرهم بجروح في الأيام الـ13 الأولى لموجة الاحتجاجات الجديدة في أنحاء إيران"، بعدما أفادت حصيلة المنظمة في اليوم السابق عن سقوط 45 قتيلا.