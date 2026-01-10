الحرس الثوري الإيراني يحتجز أجنبيا للاشتباه بتجسسه لصالح إسرائيل

أفادت وكالة تسنيم للأنباء بأن جهاز المخابرات التابع للحرس الثوري الإيراني ألقى القبض على أجنبي للاشتباه بتجسسه لصالح إسرائيل.



وتشهد إيران منذ 28 كانون الأول احتجاجات واسعة النطاق على ارتفاع التضخم، سرعان ما اتخذت منحى سياسيا مع مطالبة المحتجين بإنهاء حكم رجال الدين.



وتتهم طهران الولايات المتحدة وإسرائيل بتأجيج الاضطرابات.