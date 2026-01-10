ترامب: إيران تتطلع إلى الحرية... وواشنطن مستعدة للمساعدة!

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة "مستعدة للمساعدة"، مع استمرار موجة الاحتجاجات في إيران وقمع السلطات لها.



وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشال: "إيران تتطلع إلى الحرية، ربما في شكل لم يسبق له مثيل. الولايات المتحدة مستعدة للمساعدة".



وجاء تعليقه غداة إعلانه أن "ايران في ورطة كبيرة"، متوعدا القيادة الإيرانية باللجوء إلى السبل العسكرية.