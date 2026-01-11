مسؤول روسي: إصابة 4 أشخاص في هجوم أوكراني بالمسيرات على فورونيغ

أعلن حاكم منطقة فورونيغ الروسية أن أوكرانيا نفذت هجوما بالمسيرات خلال الليل مما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص على الأقل وإلحاق أضرار بالعديد من المباني في مدينة فورونيغ بجنوب روسيا.



وكشف الحاكم ألكسندر جوسيف على تطبيق تيليغرام، أن منشأة لخدمات الطوارئ وسبعة مبان سكنية وستة منازل تضررت نتيجة للهجوم.