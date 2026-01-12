ترامب: القيادة الإيرانية تواصلت معي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ القيادة الإيرانية تواصلت معه سعيًا "للتفاوض" بعد تلويحه بعمل عسكريّ.

لكنه قال: "قد نضطر إلى التحرك قبل عقد اجتماع".

وكشف عن أنه يدرس إمكان القيام بعمل عسكريّ ضد إيران، وسط تقارير متزايدة عن حملات قمع دامية للاحتجاجات الشعبية المناهضة للجمهورية الإسلامية.

وقال: "نتابع الأمر بجدية بالغة، والجيش يتابعه، ونحن ندرس بعض الخيارات القوية جدًا. سنتخذ قرارا”.

ويعتزم ترامب التحدث إلى ‍رجل الأعمال إيلون ماسك في شأن استعادة الإنترنت في إيران، بعد أن قطعت السلطات هناك خدمة الإنترنت في ⁠خضم استمرار الاحتجاجات ضد الحكومة.