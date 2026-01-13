وزير المالية السودانيّ لفرانس برس: فقَدنا كل مصادر إيرادتنا بسبب الحرب

أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في الحكومة السودانية المرتبطة بالجيش جبريل ابراهيم محمد أن الاقتصاد السوداني يشهد "مرحلة بالغة الصعوبة" بفعل الدمار والنفقات العسكرية وتراجع إيرادات الذهب والنفط جرّاء الحرب المتواصلة منذ نحو ثلاث سنوات مع قوات الدعم السريع.

وأعرب في حديث لوكالة فرانس برس عن تطلّع الحكومة إلى إبرام صفقات للموانئ الواقعة على البحر الأحمر وإلى استثمارات للقطاع الخاص تساهم في إعادة بناء البنى التحتية.

وأعلن رئيس الحكومة السودانية المرتبطة بالجيش كامل إدريس عودة الحكومة رسميا إلى الخرطوم، لكنّ مبنى وزارة المالية هو أحد المقار الحكومية التي لا تزال العودة الكاملة إليها متعذرة.

وقال إن السودان الذي كان اساسا إحدى أفقر دول العالم قبل الحرب، "فقد كل مصادر إيرادات الدولة في بداية الحرب"، عندما سيطرت قوات الدعم السريع على العاصمة الخرطوم ومحيطها.