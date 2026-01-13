ترامب عن مساعدة الولايات المتحدة للمحتجين في إيران: ستكتشفون ذلك بأنفسكم

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لصحفيين أنهم سيتعين عليهم أن يكتشفوا بأنفسهم ما قصده بعبارة "المساعدة في الطريق" التي كتبها في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد سؤاله عما تعنيه.



وقال ردا على سؤال في هذا الصدد: "عليكم أن تكتشفوا ذلك. أعتذر".



وتوجه ترامب إلى ديترويت في ولاية ميشيغان لإلقاء خطاب عن الاقتصاد.