مقتل 22 شخصًا على الأقل بحادث قطار في تايلاند

قُتل 22 شخصًا على الأقل وأصيب أكثر من ثلاثين آخرين في حادث قطار ناجم عن انهيار رافعة على خط للسكك الحديد في شمال تايلاند، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

وقال المسؤول في الشرطة المحلية في مقاطعة ناخون راتشاسيما ثاتشابون تشيناونغ لوكالة فرانس برس "قُتل 22 شخصًا وأصيب أكثر من 30".

وأوضحت إدارة العلاقات العامة في ناخون راتشاسيما في بيان "انهارت رافعة على قطار ما أدى إلى خروجه عن السكة واشتعال النيران فيه".

ولفت وزير النقل فيفات راتشاكيتبراكارن إلى أن 195 شخصًا كانوا في القطار وإن السلطات تسارع لتحديد هويات القتلى.