الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مصادر لرويترز: أميركا تطلب إصدار مذكرات لاحتجاز عشرات ناقلات النفط المرتبطة بفنزويلا

أخبار دولية
2026-01-14 | 01:31
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مصادر لرويترز: أميركا تطلب إصدار مذكرات لاحتجاز عشرات ناقلات النفط المرتبطة بفنزويلا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مصادر لرويترز: أميركا تطلب إصدار مذكرات لاحتجاز عشرات ناقلات النفط المرتبطة بفنزويلا

أعلنت أربعة مصادر مطلعة أن الحكومة الأميركية تقدمت بطلبات لاستصدار مذكرات قضائية لاحتجاز عشرات الناقلات المرتبطة بتجارة النفط الفنزويلي، وذلك في وقت تعزز فيه واشنطن سيطرتها على شحنات الخام من البلد الواقع بأميركا الجنوبية.

وقالت المصادر لرويترز إن الحكومة الأميركية رفعت عدة دعاوى مصادرة مدنية في محاكم جزئية، لا سيما في واشنطن العاصمة، مما أتاح ضبط شحنات النفط والسفن التي شاركت في التجارة ومصادرتها.

وذكرت المصادر أن العدد الدقيق للمذكرات التي طلبت الولايات المتحدة استصدارها وعدد المذكرات التي تلقتها بالفعل غير واضح، لأن الوثائق والأوامر القضائية ليست معلنة.

وكانت السفن المعترضة بالفعل إما خاضعة لعقوبات أميركية وإما جزءًا من "أسطول الظل" من السفن غير الخاضعة للرقابة التي تخفي مصدرها لنقل النفط من إيران أو روسيا أو فنزويلا.

 

أخبار دولية

لرويترز:

أميركا

إصدار

مذكرات

لاحتجاز

عشرات

ناقلات

النفط

المرتبطة

بفنزويلا

LBCI التالي
إيران تتهم ترامب بتشجيع الاضطرابات السياسية بما فيها العنف
إندونيسيا: قوة الاستقرار في غزة أداة مؤقتة وحل الدولتين هو الهدف النهائي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-01-07

القيادة الجنوبية الأميركية: احتجاز ناقلة النفط إم/تي صوفيا في المياه الدولية

LBCI
أخبار دولية
2026-01-08

موسكو تتهم واشنطن بإثارة "التوتر العسكري والسياسي" عبر مصادرة ناقلة النفط

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-07

"رويترز" عن مسؤول أميركي: القوات الأميركية تنفّذ عملية للسيطرة على ناقلة نفط مرتبطة بفنزويلا كانت تسمى سابقا "بيلا 1"

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-07

مصادر أمنية لرويترز: ناقلة الغاز الطبيعيّ المسال أبحرت بسرعة متزايدة لتجنب هجوم القراصنة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:03

متحدث ‍باسم الحكومة الألمانية: برلين ستفحص ⁠بعناية حجم تجارتها مع ​إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:55

إسرائيل بين إيران وسوريا… ما هي آخر مواقفها؟

LBCI
أخبار دولية
07:52

ترامب: واشنطن تحتاج ‍إلى ‌السيطرة ​على غرينلاند لأغراض تتعلق ​بالأمن القوميّ

LBCI
أخبار دولية
07:24

الجيش الإسرائيليّ: عدد المسلحين الذين قتلناهم في رفح الثلاثاء بلغ ستة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
02:15

معلومات للـ LBCI: الجانبان المصري والقطري يشاركان إلى جانب الموفد الفرنسي جان-إيف لودريان والموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان والسفير الاميركي ميشال عيسى في اجتماع يُعقد مع الرئيس عون

LBCI
منوعات
14:31

جريمة شرف تهزّ بلد أوروبي... أب سوري قتل ابنته لأنها أصبحت "تميل إلى الغرب"

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-19

التحكم المروري: إنقلاب بيك أب على أوتوستراد عمشيت - المسلك الشرقي - مفرق حصرايل والأضرار مادية ودراج من مفرزة سير جونية يعمل على المعالجة

LBCI
حال الطقس
2025-10-05

منخفض جوي ممطر وأولى ثلوج الموسم... هذه تفاصيل الطقس

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:55

إسرائيل بين إيران وسوريا… ما هي آخر مواقفها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:49

بن فرحان في لبنان... تفاصيل أول حضور علني ضمن حراك الخماسية

LBCI
أخبار لبنان
06:59

الرئيس عون من حفل ترشيح "تلفزيون لبنان" لسجل ذاكرة العالم للأونيسكو: أرشيف تلفزيون لبنان هو كنز وطنيّ يستحقّ التقدير

LBCI
أخبار لبنان
04:35

الجميل: لا نريد أن نساوم على الانتخابات النيابية ونرغب أن تكون حرة

LBCI
أخبار لبنان
03:22

مباحثات الأمير يزيد بن فرحان ولودريان انطلقت… إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

باصات لبنان على google maps

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

رسالة من تل أبيب إلى بيروت... هذا ما تضمنته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

اجتماع دار الفتوى الموسع في طرابلس يبحث الأمن والنزوح السوري في صلبه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

اجتماع في دار الفتوى في طرابلس بحضور متري... إليكم التفاصيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
09:01

جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي الكبير... إليكم جدول الأعمال

LBCI
أخبار لبنان
12:18

كرامي: نترك القرار لادارات المدارس لجهة إقفال مؤسساتهم أو إبقائها قيد العمل يوم الأربعاء

LBCI
أخبار لبنان
02:03

ما هي الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج؟

LBCI
خبر عاجل
11:08

لائحة العقوبات الأميركية شملت أمين عام الجماعة الاسلامية في لبنان الشيخ محمد فوزي طقوش

LBCI
خبر عاجل
09:49

ترامب: أيها الوطنيون الإيرانيون واصلوا الاحتجاج المساعدة في الطريق إليكم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

رسالة من تل أبيب إلى بيروت... هذا ما تضمنته

LBCI
خبر عاجل
09:49

ترامب للمتظاهرين في ايران: سيطروا على المؤسسات

LBCI
فنّ
14:42

ويل سميث يضج مواقع التواصل... أُعجب بالمطبخ العربي وهذا طبقه المفضل!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More