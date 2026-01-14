الأخبار
سوريا تطالب لبنان بتسليم ضباط من عهد الأسد بعد تقرير لرويترز
أخبار دولية
2026-01-14 | 05:16
سوريا تطالب لبنان بتسليم ضباط من عهد الأسد بعد تقرير لرويترز
طلبت السلطات السورية من قوات الأمن اللبنانية تسليم أكثر من 200 ضابط كبير فروا إلى لبنان بعد سقوط بشار الأسد، وذلك في أعقاب تحقيق أجرته وكالة رويترز وكشف كيف أن البلد الجار صار يشكل مركزا للتخطيط لإثارة اضطرابات.
ووفقا لثلاثة مصادر سورية رفيعة المستوى ومسؤولين أمنيين لبنانيين اثنين ودبلوماسي مطلع فقد التقى المسؤول الأمني السوري الكبير العميد عبد الرحمن الدباغ في 18 كانون الأول بقيادات أمنية لبنانية في بيروت لمناقشة وضع هؤلاء الضباط.
وجاءت الاجتماعات بعد أيام من تحقيق لرويترز كشف تفاصيل مخططات منفصلة يعمل عليها الملياردير رامي مخلوف ابن خال الرئيس المخلوع واللواء كمال حسن الرئيس السابق لشعبة المخابرات العسكرية، وكلاهما يقيمان في موسكو، لتمويل جماعات علوية مسلحة ربما في لبنان وعلى طول الساحل السوري. وتتشارك سوريا ولبنان حدودا تمتد إلى 375 كيلومترا.
ويسعى المعسكران المتنافسان لتقويض الحكومة السورية الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع. وكشفت وكالة رويترز أنهما يرسلان أموالا إلى وسطاء في لبنان لمحاولة إثارة انتفاضات من شأنها تقسيم سوريا وإتاحة الفرصة لأصحاب المخططات لاستعادة السيطرة على المناطق الساحلية.
ويشكل العلويون، وهم أقلية دينية مرتبطة بعائلة الأسد والنخبة التي تصدرت الحكم في عهده، غالبية سكان هذه المناطق.
والتقى الدباغ وهو مساعد لقائد رئيس الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية معقل العلويين بمدير المخابرات اللبنانية طوني قهوجي واللواء حسن شقير المدير العام للأمن العام وقدم لهما قائمة بأسماء ضباط كبار مطلوبين لسوريا.
وركزت الزيارة، بحسب المصادر السورية، على جمع معلومات حول أماكن وجود الضباط ووضعهم القانوني، بالإضافة إلى محاولة إيجاد سبل لمحاكمتهم أو تسليمهم إلى سوريا. ووصفت المصادر الزيارة بأنها طلب مباشر من جهاز أمني إلى آخر، وليست طلب ترحيل.
وأكد ثلاثة مسؤولين أمنيين لبنانيين كبار انعقاد الاجتماعات. ونفى أحدهم تلقي أي مطالب من السوريين بتسليم الضباط. وأقرّ الآخران بتلقي قائمة أسماء لكنهما نفيا وجود أي ضباط كبار بينهم.
وقال أحد المسؤولين الأمنيين اللبنانيين إنه لا يوجد دليل على التخطيط لأي انتفاضة، رغم التهديدات التي تستهدف الحكومة السورية الجديدة التي أوردها تقرير رويترز بالتفصيل.
وتحدث جميع المسؤولين شريطة عدم الكشف عن هويتهم، حتى يتسنى لهم الحديث عن تفاصيل المسألة بالغة الحساسية.
ووفقا لمصدر سوري اطلع على القائمة فقد تضمنت أسماء شخصيات كبيرة من بينها شخصيات تعمل كوسطاء لمخلوف أو حسن في لبنان.
وأوضح مسؤول قضائي لبناني أن سوريا لم تتقدم بطلب رسمي إلى لبنان لتسلمهم، وهو إجراء يتم عادة عبر وزارتي العدل والخارجية في البلدين.
ورافق الدباغ في زيارته لبيروت خالد الأحمد المستشار السابق للأسد وصديق طفولة الشرع، وذلك بحسب شاهدين رأيا الرجلين معا في ذات اليوم في ديسمبر كانون الأول. ويقود الأحمد جهود الحكومة لكسب ود العلويين من خلال مشاريع التنمية والمساعدات.
ووفقا للشاهدين، وكلاهما ضابطان سابقان في جيش الأسد، فقد توجه الأحمد والدباغ معا إلى مطعم عزمي وهو مطعم فاخر في بيروت يحظى بشعبية بين رجال الأسد. وقال الشاهدان إنهما وآخرين فسروا زيارة المطعم على أنها تحذير لمن يحاولون التأثير على العلويين للانتفاض ضد القيادة السورية الجديدة بأن لبنان لم يعد ملاذا آمنا لهم. وامتنع مدير بمطعم عزمي عن التعليق على الزيارة.
وفي منشور على موقع إكس في الثاني من كانون الثاني، دعا طارق متري نائب رئيس الوزراء اللبناني الأجهزة الأمنية الحكومية إلى التحقق من صحة المعلومات المتداولة في وسائل الإعلام واتخاذ إجراءات ضد العملاء المقيمين في لبنان لمخلوف وحسن.
وجاء في المنشور "علينا جميعا، أن ندرأ مخاطر القيام بأي أعمال تسيء إلى وحدة سوريا أو تهدد أمنها واستقرارها، في لبنان أو انطلاقا منه. كما يدعونا ذلك إلى المزيد من التعاون مع السلطات السورية على أساس الثقة والاحترام المتبادل لسيادة البلدين والمصلحة المشتركة".
وردا على الاستفسارات، أحال الأمن العام اللبناني وكالة رويترز إلى تصريحات للرئيس اللبناني جوزاف عون في 11 كانون الثاني قال فيها إن الجيش ومديرية المخابرات وأجهزة أمنية أخرى نفذت مداهمات في عدة مناطق بشمال البلاد وشرقها. وأوضح عون أن المداهمات لم تسفر عن التوصل لأي دليل على وجود ضباط مرتبطين بنظام الأسد. وأضاف أن لبنان يواصل التنسيق مع سوريا في هذا الشأن.
ولم يرد مسؤولو الحكومة السورية على طلبات التعليق.
وخلال الفترة من الثالث إلى السادس من يناير كانون الثاني، داهم الجيش اللبناني مواقع وملاجئ تؤوي نازحين سوريين. وأعلن الجيش اللبناني اعتقال 38 سوريا خلال المداهمات بتهم مختلفة منها حيازة مخدرات أو أسلحة أو دخول البلاد بطريقة غير قانونية. وصرح مسؤول أمني لبناني كبير لرويترز بأن هذه المداهمات مرتبطة بالمخططات التي تتم بلورتها من خارج سوريا.
وأكد مسؤول أمني لبناني كبير آخر عدم وجود أي مذكرة توقيف بحق الضباط السوريين في لبنان، ولا حتى طلبات عبر الشرطة الدولية (الإنتربول) لإلقاء القبض عليهم.
وقال المسؤول: "لا نستطيع اتخاذ أي إجراء ضدهم".
0
أخبار دولية
08:03
متحدث باسم الحكومة الألمانية: برلين ستفحص بعناية حجم تجارتها مع إيران
أخبار دولية
08:03
متحدث باسم الحكومة الألمانية: برلين ستفحص بعناية حجم تجارتها مع إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
07:55
إسرائيل بين إيران وسوريا… ما هي آخر مواقفها؟
تقارير نشرة الاخبار
07:55
إسرائيل بين إيران وسوريا… ما هي آخر مواقفها؟
0
أخبار دولية
07:52
ترامب: واشنطن تحتاج إلى السيطرة على غرينلاند لأغراض تتعلق بالأمن القوميّ
أخبار دولية
07:52
ترامب: واشنطن تحتاج إلى السيطرة على غرينلاند لأغراض تتعلق بالأمن القوميّ
0
أخبار دولية
07:24
الجيش الإسرائيليّ: عدد المسلحين الذين قتلناهم في رفح الثلاثاء بلغ ستة
أخبار دولية
07:24
الجيش الإسرائيليّ: عدد المسلحين الذين قتلناهم في رفح الثلاثاء بلغ ستة
0
خبر عاجل
02:15
معلومات للـ LBCI: الجانبان المصري والقطري يشاركان إلى جانب الموفد الفرنسي جان-إيف لودريان والموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان والسفير الاميركي ميشال عيسى في اجتماع يُعقد مع الرئيس عون
خبر عاجل
02:15
معلومات للـ LBCI: الجانبان المصري والقطري يشاركان إلى جانب الموفد الفرنسي جان-إيف لودريان والموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان والسفير الاميركي ميشال عيسى في اجتماع يُعقد مع الرئيس عون
0
منوعات
14:31
جريمة شرف تهزّ بلد أوروبي... أب سوري قتل ابنته لأنها أصبحت "تميل إلى الغرب"
منوعات
14:31
جريمة شرف تهزّ بلد أوروبي... أب سوري قتل ابنته لأنها أصبحت "تميل إلى الغرب"
0
آخر الأخبار
2025-12-19
التحكم المروري: إنقلاب بيك أب على أوتوستراد عمشيت - المسلك الشرقي - مفرق حصرايل والأضرار مادية ودراج من مفرزة سير جونية يعمل على المعالجة
آخر الأخبار
2025-12-19
التحكم المروري: إنقلاب بيك أب على أوتوستراد عمشيت - المسلك الشرقي - مفرق حصرايل والأضرار مادية ودراج من مفرزة سير جونية يعمل على المعالجة
0
حال الطقس
2025-10-05
منخفض جوي ممطر وأولى ثلوج الموسم... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
2025-10-05
منخفض جوي ممطر وأولى ثلوج الموسم... هذه تفاصيل الطقس
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
09:01
جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي الكبير... إليكم جدول الأعمال
أخبار لبنان
09:01
جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي الكبير... إليكم جدول الأعمال
2
أخبار لبنان
12:18
كرامي: نترك القرار لادارات المدارس لجهة إقفال مؤسساتهم أو إبقائها قيد العمل يوم الأربعاء
أخبار لبنان
12:18
كرامي: نترك القرار لادارات المدارس لجهة إقفال مؤسساتهم أو إبقائها قيد العمل يوم الأربعاء
3
أخبار لبنان
02:03
ما هي الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج؟
أخبار لبنان
02:03
ما هي الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج؟
4
خبر عاجل
11:08
لائحة العقوبات الأميركية شملت أمين عام الجماعة الاسلامية في لبنان الشيخ محمد فوزي طقوش
خبر عاجل
11:08
لائحة العقوبات الأميركية شملت أمين عام الجماعة الاسلامية في لبنان الشيخ محمد فوزي طقوش
5
خبر عاجل
09:49
ترامب: أيها الوطنيون الإيرانيون واصلوا الاحتجاج المساعدة في الطريق إليكم
خبر عاجل
09:49
ترامب: أيها الوطنيون الإيرانيون واصلوا الاحتجاج المساعدة في الطريق إليكم
6
تقارير نشرة الاخبار
13:47
رسالة من تل أبيب إلى بيروت... هذا ما تضمنته
تقارير نشرة الاخبار
13:47
رسالة من تل أبيب إلى بيروت... هذا ما تضمنته
7
خبر عاجل
09:49
ترامب للمتظاهرين في ايران: سيطروا على المؤسسات
خبر عاجل
09:49
ترامب للمتظاهرين في ايران: سيطروا على المؤسسات
8
فنّ
14:42
ويل سميث يضج مواقع التواصل... أُعجب بالمطبخ العربي وهذا طبقه المفضل!
فنّ
14:42
ويل سميث يضج مواقع التواصل... أُعجب بالمطبخ العربي وهذا طبقه المفضل!
