بلومبرج: مبعوث أميركي وصهر ترامب يعتزمان لقاء بوتين في موسكو

نقلت وكالة بلومبرج عن مصادر مطلعة قولها إن ستيف ويتكوف مبعوث البيت الأبيض وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب يسعيان للسفر إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وقالت الوكالة في تقرير إن الاجتماع قد يعقد هذا الشهر رغم أن التخطيط لذلك ليس نهائيًا وقد يتأخر الموعد بسبب الاضطرابات في إيران.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقرير. ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب من رويترز للتعليق.

وقال مسؤول في البيت الأبيض لوكالة بلومبرج إن مثل هذا الاجتماع ليس مقررا في الوقت الحالي.

وجاء في التقرير أن المسؤولين الأميركيين سيقدمان أحدث مسودة لمقترحات السلام إلى بوتين وفريقه، وأن من المتوقع أن تغطي المحادثات الضمانات أمنية التي ستقدمها الولايات المتحدة وأوروبا لدعم أي اتفاق، وإعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب.