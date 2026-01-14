متحدث ‍باسم الحكومة الألمانية: برلين ستفحص ⁠بعناية حجم تجارتها مع ​إيران

أعلن متحدث ‍باسم الحكومة الألمانية أنّ برلين ستفحص ⁠بعناية حجم تجارتها مع إيران، بما في ‍ذلك ‍أنواع ‌السلع، مع التركيز على ⁠كيفية زيادة الضغط على طهران.



وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد في ⁠المؤتمر الصحافيّ ‍نفسه إنّ حجم التجارة ‍بين ‌ألمانيا وإيران بلغ حوالى 1.5 مليار يورو (1.75 مليار دولار) في عام 2024، ومن المحتمل أن ينخفض أكثر في عام 2025 بسبب عقوبات ⁠الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبيّ.