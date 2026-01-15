عملية أمنية سورية عراقية ضدّ شبكة تهريب مخدّرات

أعلنت سوريا عملية أمنية مشتركة مع العراق ضدّ شبكة تهريب مخدرات، أوقفت خلالها شخصين وضبطت أكثر من مليوني قرص كبتاغون، في إطار مساعي دمشق إلى الحدّ من تهريب المخدرات عبر أراضيها.



وتعدّ هذه المرّة الأولى التي تعلن فيها السلطات السورية الجديدة منذ وصولها إلى الحكم أواخر العام 2024، عن عملية مشتركة مع دولة مجاورة في ملفّ المخدرات، علما أنها كانت صادرت كميات كبيرة من أقراص الكبتاغون خلال الأشهر الماضية.



وأوضح بيان للداخلية السورية أنّ "إدارة مكافحة المخدرات، نفّذت بالتنسيق مع المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في الجمهورية العراقية، عملية أمنية مشتركة استهدفت شبكة إجرامية دولية متخصصة في تصنيع وترويج وتهريب المواد المخدّرة".



وأسفرت العملية وفق الداخلية السورية عن القبض على شخصين داخل الأراضي السورية "وضبط ما يقارب 2.5 مليون حبة من مادة الكبتاغون المخدّرة، في ضربة نوعية أدّت إلى تعطيل القدرات التشغيلية واللوجستية للشبكة وتجفيف أحد مساراتها الرئيسية".



وقالت إن العملية جاءت "ثمرة عمل استخباري منهجي شمل جمع المعلومات وتحليلها وتبادلها بين الجهات المختصة...ما أتاح تنفيذ إجراءات ميدانية متزامنة ودقيقة ضمن نطاق جغرافي شمل محافظتي حمص وريف دمشق في الجمهورية العربية السورية، وأراضي الجمهورية العراقية".



وأعلنت الداخلية العراقية من جهتها عن توقيف شخص على الأراضي العراقية في إطار العملية، مضيفة أنها تواصل "ملاحقة بقية عناصر الشبكة وفق معطيات استخبارية دقيقة".