فاينانشال تايمز: فرنسا تحذر من عواقب على التجارة إذا ما غزت أمريكا غرينلاند

حذر وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت من أن أي تحرك للاستيلاء على غرينلاند سيعد "تجاوزًا للخطوط" يهدد علاقة أوروبا الاقتصادية مع واشنطن، حسبما ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز.



وبحسب الصحيفة قال ليسكور "غرينلاند جزء من دولة ذات سيادة وهي جزء من الاتحاد الأوروبي. ولا ينبغي العبث بذلك".

وردًا على سؤال حول ما إذا كان ينبغي على الاتحاد الأوروبي الرد بعقوبات اقتصادية إذا قام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بغزو جرينلاند، قال ليسكور لفاينانشيال تايمز "لا أعرف، إذا حدث ذلك، سنكون في عالم جديد تمامًا بالتأكيد، وسيتعين علينا التصرف وفقا لذلك".