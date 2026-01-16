الكرملين: بوتين تحدث مع الرئيس الإيراني عبر الهاتف

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم الجمعة.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين إن بوتين سيواصل جهوده لتهدئة الوضع في المنطقة.



وأضاف الكرملين أن بوتين ناقش في وقت سابق من اليوم الجمعة الوضع في إيران والشرق الأوسط مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اتصال هاتفي.