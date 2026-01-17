الجهاد الإسلامي: أعضاء مجلس السلام في غزة اختيروا "وفق المواصفات الإسرائيلية"

اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، أن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعضاء مجلس السلام في شأن قطاع غزة جاء "وفق المواصفات الإسرائيلية" وبما يخدم مصالح اسرائيل.



وقالت الحركة في بيان: "فوجئنا بتشكيلة ما يُسمّى +مجلس السلام+ وأسمائه المعلنة والتي جاءت وفق المواصفات الإسرائيلية وبما يخدم مصالح الاحتلال، في مؤشر واضح على نوايا سلبية مبيّتة حول تنفيذ بنود الاتفاق".

