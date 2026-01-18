الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ماكرون يرفض تهديدات ترامب برسوم إضافية ويعد بردّ أوروبي "موحد"

أخبار دولية
2026-01-18 | 00:35
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ماكرون يرفض تهديدات ترامب برسوم إضافية ويعد بردّ أوروبي &quot;موحد&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
ماكرون يرفض تهديدات ترامب برسوم إضافية ويعد بردّ أوروبي "موحد"

استنكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة على دول أوروبية تعارض جهوده للاستحواذ على غرينلاند.
     
وقال ماكرون في منشور على منصة إكس، "التهديدات بفرض رسوم جمركية غير مقبولة ولا مكان لها في هذا السياق".
     
وأضاف "سيرد الأوروبيون بطريقة موحّدة ومنسّقة إذا تأكد ذلك. وسنضمن احترام السيادة الأوروبية".
     
وجاء إعلان ترامب فرض رسوم جمركية بعدما أرسلت فرنسا والسويد وألمانيا والنروج وهولندا وفنلندا وسلوفينيا والمملكة المتحدة، عسكريين إلى غرينلاند في مهمة استطلاع كجزء من تدريب نظمته الدنمارك مع دول في حلف شمال الأطلسي.
     
وقال ماكرون "لا يمكن لأي ترهيب أو تهديد أن يؤثّر علينا، لا في أوكرانيا، ولا في غرينلاند، ولا في أي مكان آخر في العالم".
     
وأكد أن فرنسا "ملتزمة بسيادة واستقلال الدول، في أوروبا كما في غيرها. وهذا ما يوجّه خياراتنا. وهذا ما يدعم التزامنا بميثاقنا وفي إطار الأمم المتحدة".
     
وأضاف "على هذا الأساس ندعم أوكرانيا، وبنينا تحالفا للراغبين في سلام راسخ ودائم، للدفاع عن هذه المبادئ وعن أمننا. وعلى هذا الأساس أيضا، قرّرنا الانضمام إلى التدريب الذي قررت الدنمارك تنظيمه في غرينلاند. ونحن نتحمل مسؤوليته، وخصوصا أنّه يتعلّق بالأمن في القطب الشمالي وعلى حدود أوروبا".

أخبار دولية

تهديدات

ترامب

برسوم

إضافية

أوروبي

"موحد"

LBCI التالي
الجيش السوري يعلن سيطرته على مدينة الطبقة الاستراتيجية وسد الفرات
خامنئي: لا نُريد الحرب.. ولكن لن نتسامح مع المجرمين في الداخل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:07

الاتحاد الأوروبي يحذّر من "دوامة خطيرة" بعد تهديد ترامب برسوم جديدة

LBCI
آخر الأخبار
13:49

ماكرون: الرسوم الجمركية غير مقبولة والأوروبيون سيردون بطريقة موحدة ومنسقة إذا تم تأكيد فرضها

LBCI
أخبار دولية
2025-12-05

ماكرون يدعو لزيادة الضغوط على روسيا ولموقف موحد أوروبي أميركي بشأن أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
2025-12-17

ماكرون: فرنسا "ستعارض بشدة" أي توجه أوروبي لفرض اتفاق ميركوسور

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:08

العثور على حطام طائرة مفقودة في شرق إندونيسيا ولا أثر لركابها

LBCI
أخبار دولية
04:16

الملك عبدالله تلقى دعوة من ترامب للانضمام لمجلس السلام

LBCI
أخبار دولية
02:57

قوات سوريا الديموقراطية تنسحب من حقل العمر النفطي الأكبر في سوريا

LBCI
أخبار دولية
02:53

زعيم حزب العمال الكردستاني يعتبر معارك سوريا "محاولة تخريب" لعملية السلام في تركيا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
10:50

أمل جديد لملايين المصابين بالصلع… مكوّن طبيعي يعزّز نمو الشعر

LBCI
منوعات
2026-01-06

تسلسل زمني قديم في الكتاب المقدس يكشف عن الجدول الزمني لليوم الأخير للبشرية... إليكم التفاصيل!

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-28

قوى الأمن: توقيف مدبّرة منزل سرقت منه حوالي تسعين ألف دولارٍ أميركي في تلّة الخيّاط

LBCI
خبر عاجل
2026-01-17

لقاء جمع باسيل وبن فرحان... توافق في وجهات النظر

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:37

Game Changer جديد بكرة السلة اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

من الرياض... الـLBCI تواكب حفل Joy Awards

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

في قلعة راشيا... ذاكرة الاستقلال تتحدّث بلغة العصر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

المتحدث باسم قسد: أنقرة خرّبت كل التفاهمات مع دمشق... وهذا ما قالته الخارجية السورية للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

اعلان أسماء أعضاء "مجلس السلام" في غزة... وتشكيلته الواسعة فاجأت الإسرائيليين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

كيف تحوّل فكرتك إلى مشروع ناجح: نصائح مباشرة من الشاركس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

عندما يعلو صوت المدمرات… ولا تبدأ الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

اختطاف احمد شكر: الموساد حاضر والدولة غائبة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

الحكومة السورية تضغط على قسد من جهة ولكنها تمنح الأكراد بعضا من حقوقهم

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
02:49

منخفض جويّ يشتدّ اليوم يليه برد قارس وموجة جليد..

LBCI
أمن وقضاء
04:19

استغلّ عمله كمحاسب في الشركة.. واختلس مبلغ 500 ألف دولار أميركي

LBCI
أخبار لبنان
10:07

قاسم: وزير الخارجية يعمل خلاف سياسة الحكومة والعهد... ولا يمكن القبول باستمرار وتيرة الاعتداءات

LBCI
أخبار لبنان
11:32

وزير العدل: على كل من يلوح بالحرب الأهلية لأجل الحفاظ على سلاحه أن يتوقف عن إعطاء دروس في الوطنية

LBCI
آخر الأخبار
13:47

القناة 12 الإسرائيلية: الجيش يقرر الإبقاء على حالة التأهب والاستنفار تحسبا لشن هجوم أميركي على إيران

LBCI
خبر عاجل
07:53

الشيخ نعيم قاسم: وزير الخارجية يتلاعب بالسلم الأهلي ويحرّض على الفتنة والحكومة تتحمل مسؤولية معالجة هذا الخلل الذي اسمه وزير الخارجية إمّا بتغييره وإمّا بإسكاته أو بالزامه بالموقف اللبناني

LBCI
أخبار لبنان
11:17

نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة: عشرات المباني القديمة مهدّدة بالانهيار وعلى الدولة تحمل مسؤولياتها

LBCI
آخر الأخبار
05:43

وسائل إعلام نقلا عن خامنئي: لن نجر البلاد إلى حرب لكننا لن ندع المجرمين المحليين أو الدوليين يفلتون من العقاب

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More