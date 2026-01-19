إعلام أميركيّ: البنتاغون يستعد لاحتمال نشر قوات في مدينة مينيابوليس

يستعد البنتاغون لاحتمال نشر قوات في مينيسوتا، وفق ما أوردت وسائل إعلام أميركية.

ويأتي القرار بعد أيام من تلويح الرئيس دونالد ترامب بتفعيل تشريع يتيح إرسال الجيش إلى الولاية التي تشهد احتجاجات على أساليب عمل شرطة الهجرة.

وبحسب صحيفة واشنطن بوست، فقد تم توجيه ما يقرب من 1500 عسكريّ للاستعداد للانتشار.

ومن المحتمل إرسال هؤلاء الجنود إلى الولاية الواقعة في شمال البلاد، وتحديدًا إلى كبرى مدنها مينيابوليس التي تشهد توترًا شديدًا منذ مقتل امرأة أميركية في 7 كانون الثاني برصاص عنصر من شرطة الهجرة.

وقال رئيس بلدية مينيابوليس الديموقراطي جاكوب فراي لشبكة "سي بي إس" إن "الأمر لا يتعلق بالأمن. بل يتعلق بدخولهم بالآلاف إلى مدينتنا وترويع الناس لمجرد كونهم من أصول لاتينية أو صومالية".

وأضاف: “إدارة ترامب نشرت بالفعل "حوالى 3000 من عناصر آيس وشرطة الحدود" في المدينة، أي خمسة أضعاف عديد قوة الشرطة المحلية”.