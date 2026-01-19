مسؤول: أضرار ببنية تحتية للطاقة والغاز جراء هجوم روسي على منطقة أوديسا الأوكرانية

اعلن أوليه كيبر حاكم منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا أن هجوما شنته روسيا بطائرات مسيرة خلال الليل ألحق أضرارا ببنية تحتية للطاقة والغاز فضلا عن مرافق سكنية.وذكر في بيان على تطبيق تيليغرام أن شخصا واحدا أصيب في الهجوم.