مصادر أمنية تركية لرويترز: اتفاق الاندماج بين حكومة دمشق والقوات الكردية السورية يمثل "نقطة تحول تاريخية”

أكّدت مصادر أمنية تركية لرويترز أنّ ‍اتفاق الاندماج بين حكومة دمشق والقوات الكردية السورية يمثل "نقطة تحول تاريخية”.

وقالت إنّ المخابرات التركية أجرت اتصالات مكثفة قبل إبرامه لضمان ‍ضبط النفس ‍من ‌جانب الأطراف على الأرض.

وأوضحت المصادر أنّ الحرب ⁠ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا ستستمر بلا هوادة.

كما أوضحت أنّ إرساء الاستقرار والأمن في ⁠سوريا يُعد أمرًا بالغ ‍الأهمية لتحقيق هدف تركيا المتمثل ‍في ‌القضاء على الإرهاب في الداخل.

ولفتت المصادر إلى أنّ المخابرات التركية كانت على تواصل مع الولايات المتحدة والحكومة السورية قبل إبرام الاتفاق.