المستشار الألماني: الاتحاد الأوروبي قادر على الرد على أي رسوم أميركية "غير منطقية"

أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس في مؤتمر صحفي، أن الاتحاد الأوروبي سيكون قادرا على الرد إذا ما تعرض لرسوم جمركية أميركية غير منطقية.وقال: "لا نريد هذا التصعيد. نحن لا نريد نزاعا تجاريا مع الولايات المتحدة... ولكن إذا تعرضنا لرسوم جمركية نعتبرها غير منطقية فإننا قادرون على الرد".وأشار الى أن هذا الأمر سيُناقش خلال قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الخميس، معلنا أنه سيحاول الاجتماع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأربعاء.