الزعيم الكوري الشمالي يقيل نائب رئيس الوزراء

أقال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون نائب رئيس الوزراء خلال جولة وحفل افتتاح مجمع آلات، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي في بيونغ يانغ.



وأوردت وكالة الأنباء الكورية المركزية أن "كيم جونغ أون أقال يانغ سونغ هو، نائب رئيس الحكومة، بمفعول فوري"، مشيرة الى أن ذلك جرى الاثنين.



ولم تقدم الوكالة تفاصيل عن الأسباب.



وكان كيم يدشن مشروع تحديث في مجمع آلات ريونغسونغ. وانتقد في كلمة "مسؤولي التوجيه الاقتصادي غير المسؤولين والفظّين وغير الكفوئين"، محمّلًا إياهم مسؤولية التأخيرات في المشروع، بحسب الوكالة.



وقال كيم إن الحزب الحاكم "توصل إلى قرار قاطع مفاده أن قوى التوجيه الاقتصادي الحالية تكاد تعجز عن قيادة عملية إعادة ضبط الصناعة في البلاد ككل ورفع مستواها تقنيا".

