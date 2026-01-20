الكرملين: روسيا لم تتلقّ بعد أي دعوة لاجتماع على هامش قمة مجموعة السبع في باريس

أعلن الكرملين أن روسيا لم تتلقّ بعد أي دعوة لاجتماع مقترح على هامش قمة مجموعة السبع في باريس، بعدما أكدت أوساط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه عرض استضافة اجتماع مماثل ودعوة مسؤولين روس إليه.



وردا على سؤال لوكالة فرانس برس حول ما إذا كانت روسيا تلقت دعوة، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "لا، لم نتلقّها".



وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد نشر في وقت سابق رسالة من ماكرون اقترح فيها الرئيس الفرنسي تنظيم قمة لمجموعة السبع في باريس يمكن دعوة روسيا إليها على هامشها.