فرنسا تطلب "مناورة للحلف الأطلسي" في غرينلاند وتبدي استعدادها للمشاركة (الإليزيه)

أعلنت الرئاسة الفرنسية أن باريس تريد أن يجري حلف شمال الأطلسي "مناورة" في غرينلاند، وأنها مستعدة للمشاركة فيها، في وقت أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددًا عن رغبته في ضم الإقليم الدنماركي المتمتع بالحكم الذاتي.



وأوضح قصر الإليزيه أن "فرنسا تطلب إجراء مناورات لحلف شمال الأطلسي في غرينلاند، وهي مستعدة للمساهمة" فيها.