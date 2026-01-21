قوات الأمن السورية تدخل مخيم الهول بعد انسحاب القوات الكردية (مراسل ا ف ب)

انتشرت قوات الأمن السورية داخل مخيم الهول الذي يؤوي عائلات عناصر من تنظيم الدولة الاسلامية في شمال شرق البلاد، بحسب مراسل وكالة فرانس برس، غداة إعلان القوات الكردية الانسحاب منه.



وفي محيط المخيّم المسيّج، شاهد مراسل فرانس برس العشرات من رجال الأمن يفتحون بوابة حديدية ويدخلون إليه مع آلياتهم، بينما وقف عدد منهم لحراسة المخيم الذي يقطن فيه 24 ألف شخص بينهم 6300 أجنبي من نساء وأطفال من 42 جنسية.