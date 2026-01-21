الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قوات الأمن السورية تدخل مخيم الهول بعد انسحاب القوات الكردية (مراسل ا ف ب)

أخبار دولية
2026-01-21 | 02:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قوات الأمن السورية تدخل مخيم الهول بعد انسحاب القوات الكردية (مراسل ا ف ب)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
قوات الأمن السورية تدخل مخيم الهول بعد انسحاب القوات الكردية (مراسل ا ف ب)

انتشرت قوات الأمن السورية داخل مخيم الهول الذي يؤوي عائلات عناصر من تنظيم الدولة الاسلامية في شمال شرق البلاد، بحسب مراسل وكالة فرانس برس، غداة إعلان القوات الكردية الانسحاب منه.

وفي محيط المخيّم المسيّج، شاهد مراسل فرانس برس العشرات من رجال الأمن يفتحون بوابة حديدية ويدخلون إليه مع آلياتهم، بينما وقف عدد منهم لحراسة المخيم الذي يقطن فيه 24 ألف شخص بينهم 6300 أجنبي من نساء وأطفال من 42 جنسية.

أخبار دولية

الأمن

السورية

الهول

انسحاب

القوات

الكردية

(مراسل

LBCI التالي
آلاف يتظاهرون في أميركا احتجاجا على سياسات ترامب في مجال الهجرة
أذربيجان توافق على الانضمام إلى مجلس السلام الذي يرأسه ترامب
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
02:22

أ.ف.ب: قوات الأمن السورية تدخل مخيم الهول بعد انسحاب القوات الكردية

LBCI
أخبار دولية
08:31

الجيش السوري يتهمّ قوات سوريا الديموقراطية بالانسحاب من مخيم الهول والأكراد ينفون

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-17

الجيش السوري يقول إنه يدخل المناطق الواقعة إلى شرق حلب بعد انسحاب القوات الكرديّة

LBCI
أخبار دولية
2026-01-17

القوات الكردية تتهم القوات السورية بـ"الغدر" وتفيد باشتباكات "عنيفة"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:25

مصر توافق على الانضمام لمجلس ترامب للسلام

LBCI
أخبار دولية
05:18

أرملة شاه ايران المخلوع لفرانس برس: "لا عودة إلى الوراء" بعد الاحتجاجات

LBCI
أخبار دولية
05:16

أمين عام الناتو: "الدبلوماسية المدروسة" هي السبيل الوحيد لإدارة أزمة غرينلاند

LBCI
أخبار دولية
05:12

النروج ترفض تلبية دعوة ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:04

السويد: لن نشارك في مبادرة "مجلس السلام" التي أطلقها ترامب بالنص المقدم حتى الآن

LBCI
صحة وتغذية
2026-01-15

"لماذا تستيقظ في منتصف الليل للذهاب إلى الحمّام؟"... الأمر ليس عابراً وهذا ما أوضحه الأطباء

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-06

نواف سلام للـLBCI: وفد من غرفة التجارة والصناعة سيتوجه الى سوريا قريبا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

مهرجان البستان يجمع فنانين مع عائلاتهم واصدقائهم في ١٦ حفلا فنيا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
00:52

ترامب ينطلق مجددا نحو دافوس بعد تغيير الطائرة إثر عطل "بسيط"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

مهرجان البستان يجمع فنانين مع عائلاتهم واصدقائهم في ١٦ حفلا فنيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

تفاهم مشترك في ربع الساعة الأخير بين الحكومة السورية وقسد ينتظر الترجمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

مواجهة بين عريمط وابو عمر: فهل نحن أمام أبو عُمرَين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

حلٌّ لعقدة إجازات العمل في الأفران: مسار تنفيذي جديد لتنظيم العمالة الأجنبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

مرفأ بيروت يعود إلى الواجهة... بالأرقام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

ملفات مطروحة في منتدى دافوس ورهان على مشاركة ترامب... التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
13:39

غزة بين اعتراض نتنياهو وتفاهم ترامب… من يملك الكلمة الأخيرة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

من دافوس… أزمة بين ضفتي الأطلسي عنوانها غرينلاند

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
13:08

حكم قضائي بحق علي حسن خليل وغازي زعيتر... تعويض قدره 10 مليارات ليرة

LBCI
أمن وقضاء
14:49

شعبة المعلومات توقف شخصًا بجرم الاعتداء الجنسي على ابنته القاصر

LBCI
خبر عاجل
11:13

في موضوع "الميكانيزم"... هذا ما أفادته معلومات للـLBCI

LBCI
حال الطقس
01:07

الرياح الشمالية تبدأ بالانكفاء... وعودة الأمطار المحلية الخميس

LBCI
أخبار دولية
01:26

ترامب يتوعد إيران بأنها "ستمحى من على وجه الأرض" إذا نجحت في اغتياله: أعطيت تعليمات صارمة للغاية!

LBCI
أخبار لبنان
09:19

الرئيس عون: مصرّون على إجراء الانتخابات في مواعيدها... وهذا ما قاله عن قانون الفجوة المالية

LBCI
أخبار دولية
23:56

البيت الابيض: طائرة ترامب المتجهة إلى سويسرا تعود إلى القاعدة الجوية بسبب عطل كهربائي "بسيط"

LBCI
أمن وقضاء
02:15

حوّل منزله إلى مركز تجميل من دون ترخيص… وهذا ما حصل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More