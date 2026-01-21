الأخبار
ويتكوف يندد بقتل المتظاهرين… وعراقجي يحذّر من انهيار الدبلوماسية
أخبار دولية
2026-01-21 | 13:15
ويتكوف يندد بقتل المتظاهرين… وعراقجي يحذّر من انهيار الدبلوماسية
ويتكوف يندد بقتل المتظاهرين… وعراقجي يحذّر من انهيار الدبلوماسية
إيران وتحديداً التظاهرات فيها كانت حاضرة في كلام المبعوث الأميركي الى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف على هامش منتدى دافوس.
ويتكوف الذي أكد أن قتل المتظاهرين العزل أمر مروع، دعا إيران إلى تغيير سلوكها، مشيرا الى أن إظهارها استعدادا حقيقيا لذلك يمكن أن يفتح الباب أمام تسوية دبلوماسية.
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي دافع في مقال نشر اليوم في صحيف وول ستريت جورنال، عن طريقة تعاطي طهران مع الاحتجاجات، متهما الإعلام الغربي بترويج روايات كاذبة، ومؤكدا أن التظاهرات بدأت سلمية قبل أن تتحول إلى عنف تقوده مجموعات إرهابية، مع إقراره بسقوط مئات القتلى بينهم مدنيون، متعهداً بالمسارعة إلى تعويض عائلات الضحايا العزل.
عراقجي حذر في الوقت نفسه من انهيار الدبلوماسية نهائيا، مؤكدا أن إيران ما زالت تفضل التفاوض على الحرب، لكنها لن تتردد في الرد إذا تعرضت لهجوم، داعيا واشنطن إلى تجربة الاحترام بدل العداء.
تقارير نشرة الاخبار
أخبار دولية
المتظاهرين…
وعراقجي
يحذّر
انهيار
الدبلوماسية
آخر الأخبار
أخبار دولية
إشترك
0
تقارير نشرة الاخبار
1
