الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الكرملين: بوتين اتفق مع مبعوثين أميركيين على إجراء محادثات أمنية في أبوظبي

أخبار دولية
2026-01-23 | 01:17
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الكرملين: بوتين اتفق مع مبعوثين أميركيين على إجراء محادثات أمنية في أبوظبي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الكرملين: بوتين اتفق مع مبعوثين أميركيين على إجراء محادثات أمنية في أبوظبي

أعلن يوري أوشاكوف مستشار الكرملين للسياسة الخارجية أن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى محادثات بناءة في وقت متأخر من الليل مع ثلاثة مبعوثين أميركيين وأنه من المقرر أن تتبعها في وقت لاحق من اليوم الجمعة محادثات أمنية في أبوظبي بين مسؤولين روس وأميركيين وأوكرانيين.

أخبار دولية

بوتين

مبعوثين

أميركيين

إجراء

محادثات

أمنية

أبوظبي

LBCI التالي
ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق في مركز تجاري بكراتشي إلى 67 قتيلا
أميركا تنسحب من منظمة الصحة العالمية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-12-21

وكالة ‍الإعلام الروسية نقلًا عن الكرملين: بوتين مستعد لإجراء محادثات ⁠مع ‍نظيره الفرنسيّ

LBCI
أخبار دولية
2026-01-21

الكرملين: بوتين سيعقد محادثات مع الرئيس الفلسطيني في موسكو غدا

LBCI
أخبار دولية
2026-01-06

إسرائيل تؤكد إجراء محادثات أمنية مع سوريا بدعم من واشنطن

LBCI
أخبار دولية
2025-12-02

انطلاق المحادثات بين بوتين وويتكوف وكوشنير بشأن أوكرانيا في الكرملين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
02:02

الجيش السوري أعلن نقل عناصر "قسد" من سجن الأقطان إلى مدينة عين العرب

LBCI
أخبار دولية
01:25

إندونيسيا تعثر على جثث 10 ركاب كانوا على متن طائرة مراقبة محطمة

LBCI
أخبار دولية
01:23

إيران تحذّر من أن "إصبعها على الزناد" وترامب يشير إلى رغبتها في الحوار

LBCI
أخبار دولية
01:20

ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق في مركز تجاري بكراتشي إلى 67 قتيلا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
رياضة
2025-11-28

إيران تقاطع قرعة كأس العالم 2026 على خلفية قيود أميركية على التأشيرات

LBCI
أخبار دولية
2026-01-18

في روسيا الثلوج غير المسبوقة تدفن السيارات والشوارع وبعض المباني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-08

أسعار خرطوش الصيد ترتفع 50% والموسم ما زال مقفلًا

LBCI
أخبار دولية
2025-12-03

الكرملين يؤكد استعداده لعقد ما يلزم من لقاءات مع مسؤولين أميركيين بشأن أوكرانيا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:17

الغارات الاسرائيلية تشرّد أكثر من ٥٠ عائلة في الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

مجلس السلام بين نهاية النزاعات ورياح الفشل

LBCI
رياضة
13:44

اتحاد كرة السلة وسنيتا جنبا الى جنب لدعم كرة السلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

متابعو الـLBCI من مشاهدين إلى فائزين إلى مستلمي الجوائز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

بين سوريا والعراق: ترحيل دواعش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

قداسة شربل تخطت حدود لبنان إلى العالمية... أكبر مجسم برونزي لوجه في سيدني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

كرسي جورج قرم مساحة فكرية جديدة للعلاقات الدولية في اليسوعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

الرئيس عون متمسك بمواقفه والحملات لن تغير في واقع الحال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

النموّ الاقتصادي في لبنان… ما لا يُقال

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
02:03

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
فنّ
06:25

ضربها وتسبب لها بإصابات خطيرة… زوجة فنان مصري شهير تكشف التفاصيل في بلاغ رسمي: "اعتدى عليّ أمام والدتي" (صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

قداسة شربل تخطت حدود لبنان إلى العالمية... أكبر مجسم برونزي لوجه في سيدني

LBCI
اخبار البرامج
09:54

فوز المشترك ربيع بشور بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI

LBCI
أخبار لبنان
10:35

عيسى يشيد بأداء "كهرباء زحلة"

LBCI
خبر عاجل
08:03

ماكرون يستقبل سلام الجمعة... هذا ما أفادته مصادر الإليزيه للـLBCI

LBCI
أمن وقضاء
06:31

سرق حوالى 5000 دولار من خزنة مطعم في البترون...ووقع في قبضة قوى الأمن

LBCI
خبر عاجل
05:22

ترامب خلال إطلاق "مجلس السلام" في دافوس: الحرب في غزة تصل إلى نهايتها وسأفعل شيئًا من أجل لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More