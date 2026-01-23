الكرملين: بوتين اتفق مع مبعوثين أميركيين على إجراء محادثات أمنية في أبوظبي

أعلن يوري أوشاكوف مستشار الكرملين للسياسة الخارجية أن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى محادثات بناءة في وقت متأخر من الليل مع ثلاثة مبعوثين أميركيين وأنه من المقرر أن تتبعها في وقت لاحق من اليوم الجمعة محادثات أمنية في أبوظبي بين مسؤولين روس وأميركيين وأوكرانيين.