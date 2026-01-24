ستارمر يتطرق في اتصال مع ترامب الى "تضحيات" الجنود الأميركيين والبريطانيين في أفغانستان

تطرّق رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في اتصال مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى "تضحيات" جنود المملكة المتحدة في أفغانستان، بعدما أثارت تصريحات الأخير بشأن تجنّب قوات بلدان منضوية في حلف شمال الأطلسي خطوط المواجهة، حفيظة دول حليفة.وقال متحدث باسم رئاسة الحكومة البريطانية: "لقد تحدّث رئيس الوزراء عن الجنود البريطانيين والأميركيين الشجعان والبطوليين الذين قاتلوا جنبا إلى جنب في أفغانستان، ولم يعد كثر منهم إلى وطنهم". وأضاف: "يجب ألا ننسى أبدا تضحياتهم".وكشف أن المسؤولين بحثا أيضا وجوب تعزيز الأمن في المنطقة القطبية الشمالية، و"أهمية" العلاقة بين بلديهما.