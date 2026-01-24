منظمة الصحة العالمية تعبر عن أسفها لقرار الولايات المتحدة الانسحاب منها

عبرت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة عن أسفها لانسحاب الولايات المتحدة رسميا منها، آملة أن تعود واشنطن إلى المشاركة الفعالة في المستقبل.



وانسحبت الولايات المتحدة من المنظمة يوم الخميس بعد عام من تحذيرات من أن ذلك سيضر بالصحة العامة في الولايات المتحدة والعالم.



وانتقدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الطريقة التي تعاملت بها منظمة الصحة العالمية مع جائحة كوفيد-19.



وقال ترامب إن منظمة الصحة العالمية فشلت في التصرف بصورة مستقلة عن "التأثير السياسي غير المناسب للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية" وإن المنظمة طلبت "مدفوعات باهظة بشكل غير عادل" من الولايات المتحدة لا تتناسب مع المبالغ التي قدمتها دول أخرى أكبر مثل الصين.



وذكرت المنظمة أنها متمسكة باستجابتها "للأزمة الصحية العالمية غير المسبوقة" التي أحدثتها الجائحة، قائلة إن "الأنظمة التي طورناها وأديرت قبل مرحلة الطوارئ من الجائحة وفي أثنائها وبعدها، والتي تعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، أسهمت في الحفاظ على سلامة كل البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة".