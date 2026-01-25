خبراء الأمم المتحدة يحذّرون من خطر "عنف جماعي ضد المدنيين" في جنوب السودان

حذّر فريق من الخبراء المستقلين التابعين للأمم المتحدة من مخاطر وقوع "عنف جماعي ضد المدنيين" في جنوب السودان الذي تشهد مناطقه الجنوبية تجددا للقتال أسفر عن نزوح أكثر من 180 ألف شخص.



وأعربت لجنة حقوق الانسان في جنوب السودان في بيان عن "قلقها البالغ" جراء الوضع في ولاية جونقلي حيث تدور منذ أواخر كانون الأول، معارك بين الجيش الخاضع لقيادة الرئيس سلفا كير، والقوات الموالية لنائبه السابق رياك مشار الموقوف منذ آذار والمتهم بارتكاب "جرائم ضد الانسانية".

