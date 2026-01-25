ويتكوف: أميركا أجرت محادثات بناءة مع نتنياهو بشأن خطة غزة

أكد المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف أن المحادثات التي أجراها مسؤولون أميركيون مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن المرحلة الثانية من خطة السلام التي طرحها الرئيس دونالد ترامب بشأن غزة، والتي تتضمن 20 بندًا، كانت بناءة.

وقال ويتكوف في منشور على منصة ”إكس“: "تربط الولايات المتحدة وإسرائيل علاقات قوية وطويلة الأمد مبنية على التنسيق الوثيق والأولويات المشتركة. كانت المحادثات بناءة وإيجابية، إذ اتفق الجانبان على الخطوات التالية وأهمية استمرار التعاون في جميع المسائل الحيوية للمنطقة".

وأشار إلى أن المحادثات انعقدت أمس السبت.