مسؤول أميركي: واشنطن تعتقد أن نزع سلاح حماس يصاحبه نوع من العفو

أعلن مسؤول أميركي اليوم الاثنين أن الولايات المتحدة تعتقد أن نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة يصاحبه نوع من العفو عن الحركة.



وتحدث المسؤول للصحفيين، شريطة عدم الكشف عن هويته، بمناسبة عودة رفات آخر الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس.



وتضغط إسرائيل والولايات المتحدة على حماس لإلقاء سلاحها في إطار خطة لإعادة إعمار غزة.