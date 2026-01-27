الأخبار
فون دير لايين: الاتفاق الأوروبي الهندي ينشئ "منطقة تجارة حرة تضم ملياري شخص"
أخبار دولية
2026-01-27 | 02:54
فون دير لايين: الاتفاق الأوروبي الهندي ينشئ "منطقة تجارة حرة تضم ملياري شخص"
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ان اتفاقية التجارة الجديدة المبرمة بين الهند وأوروبا بعد مفاوضات استمرت عقدين، أوجدت سوقا ضخمة تضم ملياري نسمة.
وقالت فون دير لايين في بيان من نيودلهي حيث تلتقي رئيس الوزراء ناريندرا مودي "تصنع أوروبا والهند اليوم التاريخ"، مضيفة "لقد أبرمنا أهم اتفاقية على الإطلاق. أنشأنا منطقة تجارة حرة تضم ملياري شخص سيستفيد منها الطرفان".
أخبار دولية
2026-01-10
فون دير لايين: الاتحاد الأوروبي "يدعم بشكل كامل" المتظاهرين الإيرانيين
أخبار دولية
2026-01-10
فون دير لايين: الاتحاد الأوروبي "يدعم بشكل كامل" المتظاهرين الإيرانيين
0
أخبار دولية
2026-01-19
فون دير لايين أبلغت وفد الكونغرس الأميركي في دافوس ضرورة "احترام سيادة غرينلاند"
أخبار دولية
2026-01-19
فون دير لايين أبلغت وفد الكونغرس الأميركي في دافوس ضرورة "احترام سيادة غرينلاند"
0
أخبار دولية
2025-12-17
فون دير لايين: الأيام المقبلة "حاسمة" لتمويل أوكرانيا
أخبار دولية
2025-12-17
فون دير لايين: الأيام المقبلة "حاسمة" لتمويل أوكرانيا
0
أخبار دولية
2026-01-20
فون دير لايين تعلن عزمها تشديد العقوبات الأوروبية على إيران في مجال المسيرات
أخبار دولية
2026-01-20
فون دير لايين تعلن عزمها تشديد العقوبات الأوروبية على إيران في مجال المسيرات
أخبار دولية
02:50
ماكرون يستقبل الأربعاء رئيسة وزراء الدنمارك ورئيس حكومة غرينلاند
أخبار دولية
02:50
ماكرون يستقبل الأربعاء رئيسة وزراء الدنمارك ورئيس حكومة غرينلاند
0
أخبار دولية
02:32
كوريا الشمالية تطلق "مقذوفا" باتجاه بحر اليابان
أخبار دولية
02:32
كوريا الشمالية تطلق "مقذوفا" باتجاه بحر اليابان
0
أخبار دولية
01:38
الرئيس التنفيذي لأدنوك: الطلب على النفط سيظل فوق 100 مليون ب/ي حتى 2040
أخبار دولية
01:38
الرئيس التنفيذي لأدنوك: الطلب على النفط سيظل فوق 100 مليون ب/ي حتى 2040
0
أخبار دولية
01:30
رئيس الأركان الروسي تفقد قوات بلاده في شرق أوكرانيا
أخبار دولية
01:30
رئيس الأركان الروسي تفقد قوات بلاده في شرق أوكرانيا
عالم الطبخ
2026-01-13
خطأ شائع يفسد طعم الشاي... تفادوا تطبيق هذه الحركة البسيطة
عالم الطبخ
2026-01-13
خطأ شائع يفسد طعم الشاي... تفادوا تطبيق هذه الحركة البسيطة
0
منوعات
2025-10-21
مريضة باركنسون تعزف على الكلارينيت خلال خضوعها لجراحة في الدماغ... إليكم الهدف والنتيجة (فيديو)
منوعات
2025-10-21
مريضة باركنسون تعزف على الكلارينيت خلال خضوعها لجراحة في الدماغ... إليكم الهدف والنتيجة (فيديو)
0
فنّ
2025-11-11
هيفاء وهبي تشارك متابعيها لحظات من كواليس تصوير فيديو كليب "احنا الشلة" (فيديو)
فنّ
2025-11-11
هيفاء وهبي تشارك متابعيها لحظات من كواليس تصوير فيديو كليب "احنا الشلة" (فيديو)
0
أخبار لبنان
03:46
موازنة ٢٠٢٦ على طاولة مجلس النواب… هكذا تبدو الصورة قبيل انطلاق الجلسة
أخبار لبنان
03:46
موازنة ٢٠٢٦ على طاولة مجلس النواب… هكذا تبدو الصورة قبيل انطلاق الجلسة
أخبار لبنان
03:46
موازنة ٢٠٢٦ على طاولة مجلس النواب… هكذا تبدو الصورة قبيل انطلاق الجلسة
أخبار لبنان
03:46
موازنة ٢٠٢٦ على طاولة مجلس النواب… هكذا تبدو الصورة قبيل انطلاق الجلسة
0
أخبار دولية
13:48
مستقبل عطشان: كيف يهدد الاحتباس الحراري مياهنا
أخبار دولية
13:48
مستقبل عطشان: كيف يهدد الاحتباس الحراري مياهنا
0
أخبار دولية
13:46
الأمير فيصل بن فرحان: علاقات السعودية مع الإمارات بالغة الأهمية لاستقرار المنطقة
أخبار دولية
13:46
الأمير فيصل بن فرحان: علاقات السعودية مع الإمارات بالغة الأهمية لاستقرار المنطقة
0
أخبار دولية
13:37
خطة كوشنر لغزة: أبراج على الورق... وسلاح حماس تحت الأرض
أخبار دولية
13:37
خطة كوشنر لغزة: أبراج على الورق... وسلاح حماس تحت الأرض
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
في اليوم الدولي للتعليم Fondation CMA CGM تدعم ١٢ مدرسة في لبنان وتستثمر في المستقبل
تقارير نشرة الاخبار
13:30
في اليوم الدولي للتعليم Fondation CMA CGM تدعم ١٢ مدرسة في لبنان وتستثمر في المستقبل
0
أخبار دولية
13:27
الهرم الغذائيّ الأميركيّ الجديد: تفاصيله وكيفية تطبيقه في لبنان
أخبار دولية
13:27
الهرم الغذائيّ الأميركيّ الجديد: تفاصيله وكيفية تطبيقه في لبنان
0
أخبار دولية
13:24
حليب أطفال مسمِم أدى الى وفاة رضع في فرنسا .. فهل وصل الى لبنان؟
أخبار دولية
13:24
حليب أطفال مسمِم أدى الى وفاة رضع في فرنسا .. فهل وصل الى لبنان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
حليب أطفال مسمِم أدى الى وفاة رضع في فرنسا .. فهل وصل الى لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:18
حليب أطفال مسمِم أدى الى وفاة رضع في فرنسا .. فهل وصل الى لبنان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:03
قطر تنتظر ضمانات للمساهمة في اعادة الاعمار وباقي المساعدات غير مشروطة
تقارير نشرة الاخبار
13:03
قطر تنتظر ضمانات للمساهمة في اعادة الاعمار وباقي المساعدات غير مشروطة
1
أخبار لبنان
12:32
سامي الجميّل ردًا على قاسم: بدك تدافع عن ولي أمرك روح لعندو بدك تنتحر انتحر لوحدك بس فك عن لبنان!
أخبار لبنان
12:32
سامي الجميّل ردًا على قاسم: بدك تدافع عن ولي أمرك روح لعندو بدك تنتحر انتحر لوحدك بس فك عن لبنان!
2
حال الطقس
01:21
لبنان على موعد مع منخفض جوي معتاد
حال الطقس
01:21
لبنان على موعد مع منخفض جوي معتاد
3
أمن وقضاء
08:41
يرتدي البزّة العسكريّة ويوهم المواطنين...الأمن العام يوقف منتحل صفة ضابط
أمن وقضاء
08:41
يرتدي البزّة العسكريّة ويوهم المواطنين...الأمن العام يوقف منتحل صفة ضابط
4
أخبار لبنان
06:13
المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.6 درجة ليلاً موقعها سحمر
أخبار لبنان
06:13
المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.6 درجة ليلاً موقعها سحمر
5
أمن وقضاء
09:14
سرق هاتفًا خلويًا من داخل أحد المطاعم في زحلة وفرّ .. هل من يعرف عنه شيئًا؟
أمن وقضاء
09:14
سرق هاتفًا خلويًا من داخل أحد المطاعم في زحلة وفرّ .. هل من يعرف عنه شيئًا؟
6
خبر عاجل
09:56
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: أمام العدوان على ايران نحن مصممون على الدفاع وسنختار في وقتها كيف نتصرف بالتدخّل او بعدم التدخّل او بالتفاصيل التي تكون مناسبة مع الظرف الموجود في وقتها ولن نكون حياديين
خبر عاجل
09:56
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: أمام العدوان على ايران نحن مصممون على الدفاع وسنختار في وقتها كيف نتصرف بالتدخّل او بعدم التدخّل او بالتفاصيل التي تكون مناسبة مع الظرف الموجود في وقتها ولن نكون حياديين
7
خبر عاجل
08:09
سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت: سفيرا الولايات المتحدة في بيروت وتل أبيب ملتزمان بدفع لبنان وإسرائيل نحو سلام مستدام وفعّال عبر الدبلوماسية والحوار وخلال عطلة نهاية الأسبوع استضافتهما السفارة الأميركية في الأردن حيث جرى بحث الخطوات اللازمة
خبر عاجل
08:09
سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت: سفيرا الولايات المتحدة في بيروت وتل أبيب ملتزمان بدفع لبنان وإسرائيل نحو سلام مستدام وفعّال عبر الدبلوماسية والحوار وخلال عطلة نهاية الأسبوع استضافتهما السفارة الأميركية في الأردن حيث جرى بحث الخطوات اللازمة
8
خبر عاجل
09:51
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: نحن معنيون بمواجهة التهديد الذي يطال السيد الخامنئي ونعتبره موجّهًا إلينا أيضًا
خبر عاجل
09:51
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: نحن معنيون بمواجهة التهديد الذي يطال السيد الخامنئي ونعتبره موجّهًا إلينا أيضًا
