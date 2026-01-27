فون دير لايين: الاتفاق الأوروبي الهندي ينشئ "منطقة تجارة حرة تضم ملياري شخص"

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ان اتفاقية التجارة الجديدة المبرمة بين الهند وأوروبا بعد مفاوضات استمرت عقدين، أوجدت سوقا ضخمة تضم ملياري نسمة.وقالت فون دير لايين في بيان من نيودلهي حيث تلتقي رئيس الوزراء ناريندرا مودي "تصنع أوروبا والهند اليوم التاريخ"، مضيفة "لقد أبرمنا أهم اتفاقية على الإطلاق. أنشأنا منطقة تجارة حرة تضم ملياري شخص سيستفيد منها الطرفان".