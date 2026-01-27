الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

فون دير لايين: الاتفاق الأوروبي الهندي ينشئ "منطقة تجارة حرة تضم ملياري شخص"

أخبار دولية
2026-01-27 | 02:54
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
فون دير لايين: الاتفاق الأوروبي الهندي ينشئ &quot;منطقة تجارة حرة تضم ملياري شخص&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
فون دير لايين: الاتفاق الأوروبي الهندي ينشئ "منطقة تجارة حرة تضم ملياري شخص"

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ان اتفاقية التجارة الجديدة المبرمة بين الهند وأوروبا بعد مفاوضات استمرت عقدين، أوجدت سوقا ضخمة تضم ملياري نسمة.

وقالت فون دير لايين في بيان من نيودلهي حيث تلتقي رئيس الوزراء ناريندرا مودي "تصنع أوروبا والهند اليوم التاريخ"، مضيفة "لقد أبرمنا أهم اتفاقية على الإطلاق. أنشأنا منطقة تجارة حرة تضم ملياري شخص سيستفيد منها الطرفان".
 

أخبار دولية

لايين:

الاتفاق

الأوروبي

الهندي

"منطقة

تجارة

ملياري

شخص"

ماكرون يستقبل الأربعاء رئيسة وزراء الدنمارك ورئيس حكومة غرينلاند
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-01-10

فون دير لايين: الاتحاد الأوروبي "يدعم بشكل كامل" المتظاهرين الإيرانيين

LBCI
أخبار دولية
2026-01-19

فون دير لايين أبلغت وفد الكونغرس الأميركي في دافوس ضرورة "احترام سيادة غرينلاند"

LBCI
أخبار دولية
2025-12-17

فون دير لايين: الأيام المقبلة "حاسمة" لتمويل أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
2026-01-20

فون دير لايين تعلن عزمها تشديد العقوبات الأوروبية على إيران في مجال المسيرات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
02:50

ماكرون يستقبل الأربعاء رئيسة وزراء الدنمارك ورئيس حكومة غرينلاند

LBCI
أخبار دولية
02:32

كوريا الشمالية تطلق "مقذوفا" باتجاه بحر اليابان

LBCI
أخبار دولية
01:38

الرئيس التنفيذي لأدنوك: الطلب على النفط سيظل فوق 100 مليون ب/ي حتى 2040

LBCI
أخبار دولية
01:30

رئيس الأركان الروسي تفقد قوات بلاده في شرق أوكرانيا​

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
2026-01-13

خطأ شائع يفسد طعم الشاي... تفادوا تطبيق هذه الحركة البسيطة

LBCI
منوعات
2025-10-21

مريضة باركنسون تعزف على الكلارينيت خلال خضوعها لجراحة في الدماغ... إليكم الهدف والنتيجة (فيديو)

LBCI
فنّ
2025-11-11

هيفاء وهبي تشارك متابعيها لحظات من كواليس تصوير فيديو كليب "احنا الشلة" (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
03:46

موازنة ٢٠٢٦ على طاولة مجلس النواب… هكذا تبدو الصورة قبيل انطلاق الجلسة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:46

موازنة ٢٠٢٦ على طاولة مجلس النواب… هكذا تبدو الصورة قبيل انطلاق الجلسة

LBCI
أخبار دولية
13:48

مستقبل عطشان: كيف يهدد الاحتباس الحراري مياهنا

LBCI
أخبار دولية
13:46

الأمير فيصل بن فرحان: علاقات السعودية مع الإمارات بالغة الأهمية لاستقرار المنطقة

LBCI
أخبار دولية
13:37

خطة كوشنر لغزة: أبراج على الورق... وسلاح حماس تحت الأرض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

في اليوم الدولي للتعليم Fondation CMA CGM تدعم ١٢ مدرسة في لبنان وتستثمر في المستقبل

LBCI
أخبار دولية
13:27

الهرم الغذائيّ الأميركيّ الجديد: تفاصيله وكيفية تطبيقه في لبنان

LBCI
أخبار دولية
13:24

حليب أطفال مسمِم أدى الى وفاة رضع في فرنسا .. فهل وصل الى لبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

حليب أطفال مسمِم أدى الى وفاة رضع في فرنسا .. فهل وصل الى لبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:03

قطر تنتظر ضمانات للمساهمة في اعادة الاعمار وباقي المساعدات غير مشروطة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
12:32

سامي الجميّل ردًا على قاسم: بدك تدافع عن ولي أمرك روح لعندو بدك تنتحر انتحر لوحدك بس فك عن لبنان!

LBCI
حال الطقس
01:21

لبنان على موعد مع منخفض جوي معتاد

LBCI
أمن وقضاء
08:41

يرتدي البزّة العسكريّة ويوهم المواطنين...الأمن العام يوقف منتحل صفة ضابط

LBCI
أخبار لبنان
06:13

المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.6 درجة ليلاً موقعها سحمر

LBCI
أمن وقضاء
09:14

سرق هاتفًا خلويًا من داخل أحد المطاعم في زحلة وفرّ .. هل من يعرف عنه شيئًا؟

LBCI
خبر عاجل
09:56

الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: أمام العدوان على ايران نحن مصممون على الدفاع وسنختار في وقتها كيف نتصرف بالتدخّل او بعدم التدخّل او بالتفاصيل التي تكون مناسبة مع الظرف الموجود في وقتها ولن نكون حياديين

LBCI
خبر عاجل
08:09

سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت: سفيرا الولايات المتحدة في بيروت وتل أبيب ملتزمان بدفع لبنان وإسرائيل نحو سلام مستدام وفعّال عبر الدبلوماسية والحوار وخلال عطلة نهاية الأسبوع استضافتهما السفارة الأميركية في الأردن حيث جرى بحث الخطوات اللازمة

LBCI
خبر عاجل
09:51

الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: نحن معنيون بمواجهة التهديد الذي يطال السيد الخامنئي ونعتبره موجّهًا إلينا أيضًا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More