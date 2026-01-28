ماكرون: تحدثت مع زيلينسكي

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه تحدث مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتعبير عن إدانته لأحدث الهجمات الروسية، مشيرا إلى أنه سيجري إرسال مولدات كهربائية إلى أوكرانيا.وتسببت موجة الهجمات الروسية الأحدث على أوكرانيا بانقطاع التيار الكهربائي وأنظمة التدفئة في معظم أنحاء البلاد، ووقعت في إطار تبادل البلدين للهجمات على البنية التحتية للطاقة.