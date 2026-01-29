مسؤول: روسيا تعرض على الإمارات بناء محطات طاقة نووية لها

نقلت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية عن أليكسي ليخاتشيف رئيس شركة روس آتوم النووية الروسية المملوكة للدولة القول إن روسيا عرضت بناء محطات كبيرة وصغيرة في الإمارات لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية.