مدير منظمة الصحة العالمية يندد بالهجمات على المستشفيات والطواقم الطبية بإيران

أعلن مدير منظمة الصحة العالمية أن المنظمة الأممية تحقّقت من هجمات طالت مؤخرًا مستشفى في إيران، فيما تعرّضت عدّة مراكز صحية لأضرار خلال موجة الاحتجاجات، ما أسفر عن إصابة العشرات من المساعدين الطبيين.



























