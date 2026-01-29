متحدث باسم الجيش الايراني: طهران سترد فورا في حال مهاجمتها

أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني أن الجمهورية الإسلامية ستردّ فورا في حال مهاجمتها، مذكّرا بأن قواعد أميركية عديدة في المنطقة هي في مرمى الصواريخ الإيرانية.



وتوعّد العميد محمد أكرمي نيا بـ"ردّ حاسم وفوري"، مشيرا إلى "مكامن هشاشة كبيرة" في ما يتعلّق بناقلات الطائرات الأميركية، بعد بضعة أيام من نشر أسطول بحري أميركي تقوده حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" قبالة سواحل إيران.