ترامب يقول إنه سيعلن "الأسبوع المقبل" عن مرشحه لرئاسة الاحتياطي الفدرالي

أعلن الرئيس الأميركي أنه سيعلن "الأسبوع المقبل" عن اسم مرشّحه لرئاسة الاحتياطي الفدرالي في خطوة تثير ترقّبا كبيرا في الأسواق.



وصرّح دونالد ترامب "في وقت ما الأسبوع المقبل... سنعلن عن رئيس الاحتياطي الفدرالي"، مشيرا إلى أنه "سيكون شخصا سيبلي بلاء حسنا بحسب اعتقادي".



وجدّد الرئيس انتقاده للمصرف المركزي الأميركي، قائلا إن أسعار الفائدة ما زالت "مرتفعة جدّا، وبطريقة غير مقبولة".



وهو قال إنه سيعلن عن اسم المرشّح إلى جانب "سكوت وهوارد وآخرين"، في إشارة إلى وزير المالية سكوت بيسينت ووزير التجارة هوارد لاتنيك.

