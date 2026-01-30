ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية على البلدان التي تبيع النفط إلى كوبا

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يهدد فيه بفرض رسوم جمركية إضافية على الدول التي تبيع النفط لكوبا، ما يزيد الضغط على الدولة الشيوعية.ونص المرسوم على أنه قد تفرض رسوم إضافية على واردات سلع الدول أجنبية التي "تبيع أو تزود كوبا بالنفط بشكل مباشر أو غير مباشر".