الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
11
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
11
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية على البلدان التي تبيع النفط إلى كوبا
أخبار دولية
2026-01-30 | 00:54
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية على البلدان التي تبيع النفط إلى كوبا
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يهدد فيه بفرض رسوم جمركية إضافية على الدول التي تبيع النفط لكوبا، ما يزيد الضغط على الدولة الشيوعية.
ونص المرسوم على أنه قد تفرض رسوم إضافية على واردات سلع الدول أجنبية التي "تبيع أو تزود كوبا بالنفط بشكل مباشر أو غير مباشر".
أخبار دولية
ترامب
رسوم جمركية
النفط
كوبا
التالي
كارني يدعو الولايات المتحدة إلى عدم التدخل في محاولة مقاطعة ألبرتا الانفصال عن كندا
اليونان وفرنسا تعتزمان تجديد اتفاقية تعاون دفاعي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-01-16
ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية على الدول التي لا تؤيد خطته بشأن غرينلاند
أخبار دولية
2026-01-16
ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية على الدول التي لا تؤيد خطته بشأن غرينلاند
0
أخبار دولية
2026-01-20
ترامب يهدد فرنسا بفرض رسوم جمركية بنسبة 200% على صادراتها من النبيذ والشمبانيا
أخبار دولية
2026-01-20
ترامب يهدد فرنسا بفرض رسوم جمركية بنسبة 200% على صادراتها من النبيذ والشمبانيا
0
آخر الأخبار
2026-01-20
ترامب يهدد فرنسا بفرض رسوم جمركية بنسبة 200% على صادراتها من النبيذ والشمبانيا
آخر الأخبار
2026-01-20
ترامب يهدد فرنسا بفرض رسوم جمركية بنسبة 200% على صادراتها من النبيذ والشمبانيا
0
آخر الأخبار
2026-01-13
الخارجية الصينية عن تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية تتعلق بإيران: سنحمي الحقوق المشروعة
آخر الأخبار
2026-01-13
الخارجية الصينية عن تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية تتعلق بإيران: سنحمي الحقوق المشروعة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:08
تركيا تدعو الولايات المتحدة وإيران الى الجلوس إلى طاولة المفاوضات... عراقجي: طهران مستعدة لكلا السيناريوهين الحرب أو الدبلوماسية
أخبار دولية
07:08
تركيا تدعو الولايات المتحدة وإيران الى الجلوس إلى طاولة المفاوضات... عراقجي: طهران مستعدة لكلا السيناريوهين الحرب أو الدبلوماسية
0
أخبار دولية
06:27
بزشكيان لرئيس الإمارات: إيران سترد فورا وبحزم على أي عدوان
أخبار دولية
06:27
بزشكيان لرئيس الإمارات: إيران سترد فورا وبحزم على أي عدوان
0
أخبار دولية
05:35
زيلينسكي: أوكرانيا ستكون جاهزة فعليا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في 2027
أخبار دولية
05:35
زيلينسكي: أوكرانيا ستكون جاهزة فعليا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في 2027
0
أخبار دولية
05:33
حماس تدعو الى فتح فوري لمعبر رفح بين قطاع غزة ومصر
أخبار دولية
05:33
حماس تدعو الى فتح فوري لمعبر رفح بين قطاع غزة ومصر
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2025-11-17
أريانا غراندي وسينثيا إريفو تثيران الجدل مجددًا بتصرّف غريب على السجادة الحمراء (فيديو)
فنّ
2025-11-17
أريانا غراندي وسينثيا إريفو تثيران الجدل مجددًا بتصرّف غريب على السجادة الحمراء (فيديو)
0
فنّ
2025-11-07
جينيفر لورنس تثير الجدل... انهارت على الهواء خلال مقابلة تلفزيونية (فيديو)
فنّ
2025-11-07
جينيفر لورنس تثير الجدل... انهارت على الهواء خلال مقابلة تلفزيونية (فيديو)
0
أمن وقضاء
2026-01-20
الدفاع المدني: إنقاذ 3 مواطنين ضلّوا طريقهم أثناء ممارسة رياضة المشي الجبلي بين قهمز وخراج نهر الدهب
أمن وقضاء
2026-01-20
الدفاع المدني: إنقاذ 3 مواطنين ضلّوا طريقهم أثناء ممارسة رياضة المشي الجبلي بين قهمز وخراج نهر الدهب
0
خبر عاجل
2026-01-17
الجيش: توضيح بشأن خبر حول وفاة مواطن بعد التحقيق معه
خبر عاجل
2026-01-17
الجيش: توضيح بشأن خبر حول وفاة مواطن بعد التحقيق معه
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:18
جابر للـLBCI: أنا ضد العشوائية والاثنين تفاهمنا مع العسكريين وانجزنا خطة عمل ومتفاجئ مما حصل
أخبار لبنان
16:18
جابر للـLBCI: أنا ضد العشوائية والاثنين تفاهمنا مع العسكريين وانجزنا خطة عمل ومتفاجئ مما حصل
0
أخبار لبنان
15:10
مجلس النواب أقر مشروع قانون موازنة العام 2026... اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
15:10
مجلس النواب أقر مشروع قانون موازنة العام 2026... اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:16
لبنان وبريطانيا… فرص اقتصادية واستثمارية واعدة
تقارير نشرة الاخبار
14:16
لبنان وبريطانيا… فرص اقتصادية واستثمارية واعدة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
جلسة الموازنة تتحول لساحة خلاف سياسي تحت قبة البرلمان
تقارير نشرة الاخبار
14:11
جلسة الموازنة تتحول لساحة خلاف سياسي تحت قبة البرلمان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
حي التنك في طَرابلسَ: مأساةٌ ومعاناةٌ يعاني منها السكّان
تقارير نشرة الاخبار
14:05
حي التنك في طَرابلسَ: مأساةٌ ومعاناةٌ يعاني منها السكّان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
فرنسا للبنان: Nous sommes là أو نحن هنا
تقارير نشرة الاخبار
13:57
فرنسا للبنان: Nous sommes là أو نحن هنا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
تحذيرات إسرائيلية: إيران قد تشن حربا شاملة… ومناورات أميركية تحاكي الرد السريع
تقارير نشرة الاخبار
13:56
تحذيرات إسرائيلية: إيران قد تشن حربا شاملة… ومناورات أميركية تحاكي الرد السريع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
تراجع تاريخي للدولار...هكذا يؤثّر عليك وعلى لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:50
تراجع تاريخي للدولار...هكذا يؤثّر عليك وعلى لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
احتجاجات بالتوزاي مع مناقشة الموازنة... هكذا تبدو الصورة أمام مدخل مجلس النواب
تقارير نشرة الاخبار
13:46
احتجاجات بالتوزاي مع مناقشة الموازنة... هكذا تبدو الصورة أمام مدخل مجلس النواب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:08
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:08
ارتفاع في أسعار المحروقات...
2
منوعات
09:54
جوارب دانتيل سوداء تُشعل الجدل على BBC… إليكم ما حصل مع مذيعة الطقس على الهواء (فيديو)
منوعات
09:54
جوارب دانتيل سوداء تُشعل الجدل على BBC… إليكم ما حصل مع مذيعة الطقس على الهواء (فيديو)
3
فنّ
14:55
بعد مقتل الفنانة السورية هدى شعراوي... توقيف الخادمة ونشر أول صورة لها (صورة)
فنّ
14:55
بعد مقتل الفنانة السورية هدى شعراوي... توقيف الخادمة ونشر أول صورة لها (صورة)
4
حال الطقس
03:21
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
03:21
إليكم حال الطقس في لبنان...
5
فنّ
13:47
فنانة لبنانية تخرج عن صمتها... هكذا ردّت على الانتقادات المتعلقة بمظهرها (فيديو)
فنّ
13:47
فنانة لبنانية تخرج عن صمتها... هكذا ردّت على الانتقادات المتعلقة بمظهرها (فيديو)
6
فنّ
08:37
خبر صادم يهز الوسط الفني... العثور على الفنانة هدى الشعراوي جثة داخل منزلها في دمشق!
فنّ
08:37
خبر صادم يهز الوسط الفني... العثور على الفنانة هدى الشعراوي جثة داخل منزلها في دمشق!
7
أمن وقضاء
08:28
برصيده أكثر من 400 عملية سلب ونشل وسرقة... قوى الأمن تعمّم صورة موقوف
أمن وقضاء
08:28
برصيده أكثر من 400 عملية سلب ونشل وسرقة... قوى الأمن تعمّم صورة موقوف
8
اقتصاد
05:16
الذهب يتراجع إلى ما دون 5000 دولار للأونصة
اقتصاد
05:16
الذهب يتراجع إلى ما دون 5000 دولار للأونصة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More