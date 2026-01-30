ماكرون: فرنسا ستدعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا

رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالاتفاق الذي يمهد الطريق لوقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، مؤكدًا دعم فرنسا لتنفيذه.

وجاءت تعليقات ماكرون، الذي شاركت بلاده في جهود الوساطة بين دمشق والقوات التي يقودها الأكراد، في منشور على منصة ”إكس“.

وأعلنت الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد التوصل لاتفاق شامل لوقف إطلاق النار وعملية دمج تدريجية للقوات والهياكل الإدارية ضمن الدولة السورية، مما يجنب البلاد معركة دموية محتملة في شمال شرق البلادوقوبل الاتفاق بإشادة الولايات المتحدة باعتباره "إنجازًا تاريخيًا".